Neckarsulm - Die Bundesliga-Handballerinnen des TV Nellingen haben im Derby bei der Neckarsulmer SU ihre ersten zwei Punkte der Saison geholt. Mit 25:22 (14:10) besiegten sie das Team um ihren ehemaligen Trainer Pascal Morgant. Nicht nur für ihn war das Derby vor 1118 Zuschauern emotionaler als Derbys das an sich schon sind. Auch für TVN-Spielerin Isabel Tissekker war es etwas besonderes: Bis Mitte der vergangenen Saison spielte sie bei der NSU - 13 Jahre lang. Auf Neckarsulmer Seite war es analog Louisa Wolf: Sie spielte zuletzt in Nellingen.

Von Karla Schairer

Den besseren Start erwischten die NSU-Frauen: Selina Kalmbach legte mit zwei Treffern vor, ihre Teamkameradinnen bauten die Führung weiter aus - auf der anderen Seite ließen die Nellingerinnen Chancen liegen und scheiterten an NSU-Torhüterin Nicole Roth. Beim 5:2 (9. Minute) nahm Hornets-Coach Carsten Schmidmeister eine Auszeit. Die Nellingerinnen kamen selbstbewusster aufs Feld zurück, sicherer in den Abschlüssen. Sie brachten die Gastgeberinnen einige Male ins Zeitspiel. Als dann Lena Degenhardt zum 5:5 ausglich (15.), gab es einen Bruch im Spiel der Neckarsulmerinnen. Sie wirkten verunsichert, brachten im Angriff kaum mehr was zustande. Dank Jennifer Inssifous Treffer gelang den Nellingerinnen beim 7:6 (12.) erstmals die Führung. Zwar glich Svenja Kaufmann schließlich noch einmal aus, dann sorgte erneut Issifou für die Führung - und diese gaben die Nellingerinnen auch nicht mehr her. Die Neckarsulmerinnen blieben verunsichert, da halfen auch zwei Auszeiten von Trainer Morgant nichts. Mit einer 14:10-Führung gingen die Hornets in die Pause.

Nach dem Wechsel hatte sich auf Neckarsulmer Seite allein Torhüterin Roth wieder etwas gefangen. An ihr scheiterten die Nellingerinnen nach einer zwischenzeitlichen 17:11-Führung ein ums andere Mal, sodass die nach wie vor verunsicherten Neckarsulmerinnen auch dank der vom Siebenmeterpunkt zuverlässigen Nele Reimer wieder etwas ran kamen (16:19/44.).

Die Nellingerinnen agierten nun fahriger. Die NSU pirschte sich an: 18:20 und noch zehn Minuten zu spielen. Tissekker und Roxana-Alina Ioneac erhöhten auf eine Vier-Tore-Führung (22.18/55.). Auf die wieder genesene Sarah Wachter konnten sich die Nellingerinnen im Tor verlassen. Spätestens als Alina Ridder zum 25:19 (58.) traf, musste es schon mit dem Teufel zugehen, wenn das nicht die ersten zwei Punkte für die Hornets sein sollten. Und als es dann tatsächlich der erste Saisonsieg (25:22) war - gab es für die Nellingerinnen kein Halten mehr. Die Bank stürmte gesammelt aufs Feld, Steffi Schoeneberg nahm trotz ihrer eigenen Bänderverletzung kurzerhand die ebenfalls am Fuß verletzte Catherine Csebits huckepack und jubelte mit beim Siegestanz: "Derbysieg, Derbysieg!"