Buxtehude (kas) - Die Bundesliga-Handballerinnen des TV Nellingen haben beim Tabellenvierten Buxtehuder SV mit 32:44 (15:22) verloren. Für TVN-Trainer Pascal Morgant war das keine Überraschung.„44 Gegentore sind ein bisschen ärgerlich, aber auswärts bei einer Top-4-Mannschaft 32 Tore zu machen, ist das Positive an der Geschichte“, sagte Morgant. „Allerdings: Wenn du hinten so offen spielst, bringt das alles nicht mehr viel. In der Abwehr hat es nicht hingehauen, Buxtehude ist zu leicht durchgekommen.“

Das Tempo war hoch und Morgant wechselte viel. „Buxtehude hatte nach drei Niederlagen großen Frust, die waren ‚on fire’. Die sind