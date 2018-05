OstfildernWenn am Samstag (18 Uhr) die Bundesliga-Handballerinnen des TV Nellingen ihr Heimspiel gegen die HSG Bad Wildungen bestreiten, sind diese 60 Minuten mehr als nur das letzte Saisonspiel. Es ist der Abschluss einer erfolgreichen Saison, in der die Nellingerinnen zum ersten Mal den sportlichen Klassenverbleib in der Bundesliga geschafft haben. Es ist der Abschied für einige Protagonisten. Und es ist der finale Kampf um Platz zehn. Die Gäste aus Hessen liegen derzeit als aktuell Zehnter nur aufgrund der um 16 Treffer besseren Tordifferenz vor den mit 15:35 Zählern punktgleichen Nellingerinnen.

Das Hinspiel hatten die Hornets 30:26 (13:11)