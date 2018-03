Biberach (red) - Die Handballerinnen des TV Nellingen II gewannen in der Württembergliga mit 25:23 (13:8) bei der TG Biberach. „Die Abwehr war ab der ersten Minute technisch voll da“, sagte Veronika Goldammer, die TVN-Trainerin. Die Nellingerinnen hielten das Spieltempo hoch und setzten sich schnell ab. Zur Pause führte das Team um Goldammer bereits mit fünf Toren Unterschied. Dann habe eine „Abwehrschlacht“ begonnen, sagte Goldammer. „Im Angriff waren wir praktisch k.o. Vorne haben wir keine Tore mehr erzielt, also mussten wir die Führung halten“, meinte sie. Am Ende spielte die Zeit für den TVN.

TV Nellingen II:Pott, Geiß; Edlbauer