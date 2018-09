OstfildernDie Württembergliga-Handballerinnen des TV Nellingen II ließen beim Heimspielauftakt gegen den SC Lehr nicht viel anbrennen: Mit 36:17 (20:9) fegte das favorisierte Team von Veronika Goldammer die Gäste aus der Halle und die Trainerin war zufrieden: „Wir wollten deutlich gewinnen, aber dass es so deutlich wird, war nicht zu erwarten.“

Lediglich der Start in die Partie verlief etwas holprig. „Da hat es mit der Passgenauigkeit nicht gestimmt“, so Goldammer, die in der 13 Minuten eine Auszeit für eine klare Ansage nutzte. Danach drückte der TVN aufs Tempo und lag bis zum Wechsel mit 20:9 vorne. „Die Einstellung war über weite Strecken