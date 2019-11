EsslingenDer TV Nellingen hat es spannend gemacht – doch trotz einer Niederlage gegen die SG BBM Bietigheim gelang der Mannschaft der Einzug in die Zwischenrunde der Jugendhandball-Bundesliga. Nicht so gut lief es dagegen für die JANO Filder, die die Tabellenführung in der Württembergliga an die HABO Bottwar verlor.

Männliche Jugend

B-Jugend – Württembergliga

TV Plochingen – TV Altenstadt 31:32

Der TV Plochingen hat mit 31:32 gegen den TV Altenstadt verloren – eine gleichwohl bittere wie unnötige Niederlage. Dank eines konzentrierten Beginns spielte sich der TVP zu