EsslingenDer Handball-Bezirksligist TV Altbach hat gegen die SG Lenningen knapp verloren und zunächst wieder einen Dämpfer bekommen. In der Bezirksklasse bleibt der TSV Wolfschlugen II souveräner Spitzenreiter. In der Kreisliga A hat der TV Reichenbach II im Derby gewonnen.

Bezirksliga

TV Altbach – SG Lenningen 22:25

Der Höhenflug des TV Altbach ist wieder vorbei. Dennoch präsentierte sich der TVA auch im Heimspiel gegen die SG Lenningen in einer ordentlichen Verfassung. In der ersten Hälfte lagen die Altbacher lange Zeit in Führung. Nach der Pause zog die SG aber davon. Doch der TVA zeigte Moral und