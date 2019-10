EsslingenDer TV Altbach muss in der Handball-Bezirksliga langsam damit beginnen, Punkte zu holen. In der Bezirksklasse holt die HSG Ostfildern II den ersten Saisonsieg. Frauen-Landesligist SG Hegensberg/Liebersbronn hat in Uhingen erneut einen schlechten Tag.

Bezirksliga

TV Altbach – HSG Owen/Lenn. 30:40

Der TV Altbach hat sein Heimspiel gegen die HSG Owen/Lenningen deutlich verloren. Bis zur Halbzeit war es ein Spiel auf Augenhöhe mit enormem Tempo und vielen Toren auf beiden Seiten (18:21). „Wir bekamen das Tempospiel nach der Pause nicht in den Griff und scheiterten zu oft freistehend“, ärgerte sich