NeuhausenNach einer dramatischen Schlussphase sind die Drittliga-Handballer des TSV Neuhausen gegen den Aufsteiger TVS Baden-Baden nicht über ein 29:29 (14:13)-Unentschieden hinausgekommen und waren dementsprechend bedient. „Es fühlt sich wie eine Niederlage an“, sagte Neuhausen Kapitän Hannes Grundler kurz nach dem Schlusspfiff .

Es waren noch 52 Sekunden zu spielen, Neuhausen führte mit 29:27 und war in Ballbesitz – die meisten Zuschauer in der Egelseehalle hielten es nicht für möglich, dass die MadDogs den Sieg nicht über die Zeit bringen würden. Doch es kam anders. Timo Durst scheiterte an TVS-Schlussmann Dominik Horn, Neuhausen blieb aber in