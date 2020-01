EsslingenDer TSV Neuhausen II zieht an der Tabellenspitze der Kreisliga A davon. In der Bezirksliga reicht es nicht für den TSV Wolfschlugen II. Dem TV Reichenbach II genügt dagegen ein schwacher Auftritt in der Bezirksklasse für einen deutlichen Sieg.

Bezirksliga

Stuttgart – Wolfschlugen II 30:26

In einem schwachen Bezirksligaspiel hat der TSV Wolfschlugen II gegen den tus Stuttgart verloren. „Wir sind ganz schlecht ins Spiel gekommen und hatten hinten und vorn große Probleme“, bemängelte der Wolfschlugener Spieler Yannik Elsässer, der selbst nur sieben Minuten mitwirkte, ehe er sich eine