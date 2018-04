KöngenDie Handballerinnen des TSV Köngen haben in der Württembergliga mit einem 26:20 (13:10)-Sieg über Schlusslicht TV Weingarten die Chance gewahrt, am letzten Spieltag der Relegation zu entgehen. Am kommenden Sonntag (15 Uhr) empfängt Köngen die SG Hegensberg/Liebersbronn zum „Endspiel“. Die Ausgangslage ist klar: Köngen (17:29 Punkte) reicht ein Unentschieden, Hegensberg/Liebersbronn (16:30) muss unbedingt gewinnen, um noch am SC Lehr (17:29) vorbeizuziehen. Lehr gastiert am letzten Spieltag beim Tabellenführer Frisch auf Göppingen II.

Köngens Trainer Armin Dobler will sich an keinen Rechenexperimenten beteiligen: „Die Relegation braucht