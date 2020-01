KöngenDie Württembergliga-Handballerinnen des TSV Köngen erwischten im Heimspiel gegen die TG Biberach einen gebrauchten Tag und unterlagen dem Tabellenfünften deutlich mit 23:32 (10:17). „Vor allem in der Abwehr hatten wir nicht unseren besten Tag“, sagte der unüberhörbar geknickte Köngener Trainer Tim Wagner. „Biberach hat absolut verdient gewonnen – schade war nur, dass es in der Höhe letztlich so deutlich wurde.“

Von der ersten Minute an hatten die Köngenerinnen ihre Probleme und gerieten schnell ins Hintertreffen. So betrug der Rückstand bereits nach 13 Minuten fünf Tore (3:8). „Wir waren in der Abwehr zu weit weg und haben zu viele einfache