WolfschlugenDer einzige Wermutstropfen war vielleicht, dass der Fotograf beim Versuch, die Spielerinnen mit möglichst vielen Fans abzulichten, im Rückwärtsgang in die liebevoll verzierte Meisterschaftstorte trat – ansonsten herrschte Jubel pur: Dank einer über weite Strecken souveränen Vorstellung besiegten die Handballfrauen des TSV Wolfschlugen die HSG Mannheim mit 31:24 (16:12) und sicherten sich damit den Titel in der Baden-Württemberg Oberliga. Den Aufstieg in die 3. Liga hatte das Team bereits vor Wochenfrist in Allensbach klar gemacht.

„Das ist jetzt noch das i-Tüpfelchen“, freute sich Wolfschlugens Abteilungsleiter Wolfgang