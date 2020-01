Augsburg„Ein Sieg wäre schön gewesen, aber das 25:27 (13:9) ist auch kein Beinbruch“, urteilte Co-Trainerin Marina Massong von den Drittliga-Handballerinnen des TSV Wolfschlugen nach der Niederlage beim TSV

Haunstetten. Dabei lief es in der ersten Hälfte noch wie am Schnürchen: „Die Mädels haben alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten“, lobte Massong. Dementsprechend ging es auch mit einem 13:9 in die Kabine. Vor allem mit ihrer Defensive trumpften die Wolfschlugenerinnen dabei auf: „Nur neun Gegentore zu kassieren spricht für sich“, sagte Massong.

In Abschnitt zwei starteten die Gäste allerdings verschlafen und