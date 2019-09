RottweilDie Handballer des TSV Denkendorf machen genau da weiter, wo sie vergangene Saison aufgehört haben. „Doch nun in der Landesliga“, betonte TSV-Coach Ralf Wagner. Bei der HSG Rottweil gab es für Denkendorf einen 35:28 (19:15)-Auswärtssieg und so ist der Saisonstart des Aufsteigers mit zwei Siegen aus zwei Spielen gelungen. Den kurzfristigen Ausfall von Dominik Janu kompensierte der TSV in den Anfangsminuten gut, doch auch Rottweil war auf der Höhe. Nach einer guten Viertelstunde erspielte sich Denkendorf dann aber die erste Drei-Tore-Führung und nahm diesen Vorsprung auch mit in die Kabine.

Nach der Pause setzte sich der TSV auch „dank