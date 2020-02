DeizisauOlaf Steinke, der Trainer des TSV Deizisau, konnte gar nicht mehr aufhören zu strahlen. So sehr hatte ihm gefallen, was er in den 60 Minuten zuvor von der Deizisauer Mannschaft im Württembergliga-Derby gegen den Tabellenzweiten TSV Wolfschlugen mitansehen durfte. „Wir haben ein exzellentes Spiel gemacht und die gesamte handballerische Bandbreite gezeigt“, lobte Steinke den Auftritt des von ihm betreuten Teams, das die Gäste aus Wolfschlugen zu keiner Minute des Spiels zur Entfaltung kommen ließ und am Ende hochverdient mit 34:28 (15:9) gewann. „Wenn wir so spielen, wird es für jeden Gegner schwer gegen uns.“

