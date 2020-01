DeizisauHandball-Württembergligist TSV Deizisau kam zu einem knappen 32:31 (17:17)-Erfolg über die MTG Wangen. „Das war unnötig“, befand TSV-Trainer Olaf Steinke. Die Deizisauer wussten, dass man gegen Wangen das Heft nicht aus der Hand geben darf. „Doch dann passiert genau das und es wird unnötig spannend“, so Steinke.

Dabei waren die Hausherren gut in die Partie gekommen, schafften es aber nicht sich mehr als drei Tore Vorsprung zu verschaffen. „Da waren auch viele technische Fehler dabei“, kritisierte der Coach, der mit den 17 Treffern seines Teams in den ersten 30 Minuten zufrieden war, mit den 17 Gegentoren in der gleichen Zeit allerdings