MössingenDie Handballer des TSV Denkendorf trafen in der Landesliga auf eine starke SpVgg Mössingen. Trotzdem gewannen die Denkendorfer das Auswärtsspiel deutlich mit 32:21 (13:13). Die Mannschaft hat damit bewiesen: der Schlendrian der vergangenen Saison ist überwunden.

„Nach so einem Ergebnis hat ein Trainer nichts zu bruddeln“, sagt der Denkendorfer Coach Ralf Wagner. Grund zum Unmut gab es nur zwischen Minute 15 und 30, denn in diesem Zeitraum schien sich das Blatt für den bis dato führenden TSV zu wenden. Zeitstrafe, Unterzahl, individuelle Fehler und dann Ausgleich von Mössingen. Nach der Ansprache in der Pause machte das Team genau da