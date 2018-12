EsslingenDie Winterpause kommt mit schnellen Schritten auf die Handballvereine in der Region zu. Doch davor gibt es noch einige Punkte zu holen – zu verschenken hat trotz der Weihnachtszeit niemand was. Vielmehr wollen die Teams ihre letzten (Heim-)Spiele des Jahres 2018 gewinnen, um so mit einem positiven Gefühl in die Winterpause zu gehen. Das gilt auch für den Drittligisten TSV Neuhausen, der auf eine Revanche aus ist – wie auch der TV Plochingen in der Baden-Württemberg Oberliga. In der Württembergliga kommt es zum Derby zwischen der HSG Ostfildern und dem SKV Unterensingen. Zeitgleich steht die SG Hegensberg/Liebersbronn zuhause unter Zugzwang und