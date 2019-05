OstfildernMit einem Spiel gegen die HSG Bensheim/Auerbach fing es 2005 an, das Nellinger Abenteuer in den beiden höchsten deutschen Spielklassen. Am 10. September 2005 hatten die Handballerinnen des TV Nellingen bei ihrem Debüt in der 2. Bundesliga die HSG-Frauen zu Gast und siegten mit 32:26. Mit einem Spiel gegen Bensheim/Auerbach ging es nun zu Ende, das Abenteuer Bundesliga. Am vergangenen Samstag trafen beide Teams – beide zwischenzeitlich ins Oberhaus aufgestiegen – wieder in Nellingen aufeinander. Mit einer 25:29 (11:15)-Niederlage und als Tabellenletzter verabschieden sich die Nellingerinnen von ihrem Bundesliga-Publikum.

