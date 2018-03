Ostfildern (a.m.) - Rund 1000 Zuschauer wurden am Samstagabend in der Sporthalle 1 in Nellingen Zeugen eines außergewöhnlichen Vorfalls. Auf der Bank des Handball-Zweitligisten gerieten Trainer Stefan Haigis und Torwart-Trainer Klaus Stoll aneinander. Welche Konsequenzen dieser Vorfall haben wird, ist noch nicht abzusehen.

Kurz vor Ende der ersten Hälfte des Spiels der Frauen des TV Nellingen gegen BVB Dortmund Handball spielte sich nach übereinstimmenden Angaben von Haigis und Stoll Folgendes ab: Stoll empfahl Haigis mit massiven Worten, Christine Maric auszuwechseln. Daraufhin nahm sich Haigis die um seinen Hals hängende