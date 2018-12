EsslingenIn der Schlussphase fehlte dem Team Esslingen die nötige Cleverness: Der Handball-Landesligist kam gegen die HSG Rottweil in der Staffel 2 nicht über ein 32:32 (17:14)-Unentschieden hinaus. Zunächst lief es für die Esslinger wie erhofft: Die Abwehr stand gut und auch die personell bedingte Umstellung von 3-2-1 auf 6-0 führte nicht zum Einbruch. „Die Einstellung war gut, unsere Abwehr hat funktioniert und wir haben Rottweil in Bewegung gebracht“, lobte Team-Trainer Daniel Kraaz. Die stärkste Phase hatten die Esslinger Mitte der zweiten Hälfte, als sie mit 26:19 in Führung (45.) gingen. „Da hätte es eigentlich erledigt sein sollen. Aber dann