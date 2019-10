EsslingenEin tolles Spiel in falscher Halle. Weil am Schelztor umgebaut wird, fand die Handball-Landesligapartie des Team Esslingen gegen die Spvgg Mössingen in der Neckarsporthalle statt. Esslingen gewann mit 29:21 (14:10).

„Das war ein verdienter Sieg“, sagte Team-Coach Daniel Kraaz. Denn vor allem in der Anfangsphase mussten die Esslinger viel ackern. Das Spiel war körperbetont und rau. Erst nach einer Viertelstunde setzte sich das Team etwas ab.

Die zweite Hälfte hätte besser nicht beginnen können: Die Mannschaft startete konzentriert und bekam den Mössinger Angriff so gut in den Griff, dass sie in den ersten zehn Minuten nur zwei