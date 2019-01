EsslingenDie Landesliga-Handballer vom Team Esslingen steckten mit dem 27:34 (10:14) gegen den VfL Pfullingen II eine verdiente Niederlage ein. „Das Fazit ist relativ einfach: Das über 60 Minuten bessere Team hat gewonnen“, resümierte Team-Coach Daniel Kraaz.

Der Beginn der Partie verlief ausgeglichen. „Da gab es an Abwehr und Angriff nicht viel auszusetzen“, so Kraaz. Nach dem 8:8 (18.) kam allerdings ein Bruch ins Spiel, die Esslinger verloren ihr Konzept und Pfullingen legte bis zur Pause vier Tore vor (10:14). „Vorne keine Durchschlagskraft und hinten hat es an der richtigen Einstellung gefehlt“, sagte Kraaz. Im zweiten Durchgang kam Team