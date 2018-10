Esslingen (sw) - Handball-Landesligist Team Esslingen hat gegen den Tabellenzweiten SG Ober-/Unterhausen zu Hause mit 24:29 (10:15) verloren. Die Esslinger konnten nicht an ihre gute Leistung beim EZ-Pokal anknüpfen, rutschten durch die Niederlage einen Platz nach hinten und sind jetzt Neunter.

Bereits nach einer Viertelstunde lagen die Gastgeber mit 4:11 zurück, was vor allem an fehlender Konsequenz und Aggressivität im Abwehrverbund lag. In der Offensive war das Esslinger Spiel von Abspielfehlern gekennzeichnet und das Team hat den SG-Torwart nach Aussage von Trainer Daniel Kraaz „stark geschossen“.

Im zweiten Abschnitt