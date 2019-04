RottweilAufgrund einer schwachen ersten Hälfte hat das Team Esslingen bei der HSG Rottweil mit 23:24 (10:15) verloren und ist damit in der Tabelle auf den achten Platz abgerutscht. „Die erste Hälfte war nur noch zum Abhaken“, sagte Esslingens Trainer Daniel Kraaz. Das Team hätte weder in der Abwehr noch im Angriff in die Partie gefunden und generell viel zu lethargisch agiert. „Wir hatten kaum Bewegung drin“, kritisierte Kraaz. „Außerdem liefen wir in sechs Konter des Gegners und zeigten keinerlei Rückwärtsbewegung.“

Nach der Pause dann ein anderes Bild: Das Team verteilte den Ball besser und zwang die Rottweiler zu Fehlern. „Für mich war es