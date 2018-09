PfullingenFür das Team Esslingen hat es in der Handball-Landesliga beim VfL Pfullingen II nur für ein 27:27 (13:12) gereicht. „Schade“, meint Benedikt Frohna, Spieler des Teams, der gegen Pfullingen studienbedingt verhindert war. „Nach einem furchtbaren Start in die Begegnung haben wir uns zwischenzeitlich richtig gut herangekämpft“. Die offensivstarken Pfullinger brachten die Esslinger erst nach dem Umstellen auf eine 6:0-Abwehr unter Kontrolle und gingen dann sogar mit einem Tor Vorsprung in die Halbzeitpause. „Leider haben wir in der 45. Minute dann den Kopf verloren. Wegen überhasteten Aktionen und technischen Unsicherheiten haben wir den