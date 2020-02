EsslingenDie Landesliga-Handballer des Team Esslingen haben in der Landesliga, Staffel 2, gegen Tabellenführer TSV Köngen einen Sieg in allerletzter Sekunde gefeiert. Quasi mit der Schlusssirene traf Esslingens Felix Guhl ins linke obere Eck des Köngener Tors und besiegelte damit den 18:17 (5:10)-Heimerfolg. „Ich bin ein bisschen kaputt“, musste der Esslinger Trainer Daniel Kraaz nach der hektischen Schlussphase, in der es hin und her ging, erst mal durchschnaufen. Dann ergänzte er: „Aber ich bin auch sehr froh über die zwei Punkte, das waren wichtige Zähler für uns.“ Auch sein Gegenüber Simon Hablizel, der Trainer der Köngener,