EsslingenMit einer „sehr überzeugenden Leistung“ setzt sich das Team Esslingen laut Trainer Daniel Kraaz mit einem 35:22(16:9)-Heimerfolg gegen den TV Großengstingen durch. Zu Beginn hielten die Großengstinger noch mit, ehe sich Esslingen in der 15. Spielminute durch Felix Guhl erstmals mit vier Toren absetzte (9:5). Ab da drehte das Team richtig auf und erspielte sich binnen weniger Minuten einen Sieben-Tore-Vorsprung zur Halbzeit. „Mit einer gut agierenden Abwehr haben wir den Gegner in dieser Phase zu vielen Fehlern gezwungen“, meinte Kraaz, der in Mitte der zweiten Hälfte eine kleine „Schwächephase“ des Teams sah. Obwohl Esslingen nach der Pause