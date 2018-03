DeizisauIn welcher Liga die Handballer des TSV Deizisau in der Saison 2018/2019 antreten, wird sich in den kommenden Wochen entscheiden. Wer das momentane Schlusslicht der Baden-Württemberg Oberliga trainieren wird, steht dagegen bereits fest. Es wird nicht Daniel Mayr sein, der das Team seit Weihnachten als bereits dritter Coach in der laufenden Spielzeit betreut. Das Amt übernimmt Olaf Steinke, der zurzeit noch beim Landesligisten SG Weinstadt tätig ist.

Mayr zeichnet ein sehr differenziertes Bild davon, warum sich er und sein Assistent Boris Rehn nach nur einem halben Jahr wieder aus Deizisau verabschieden: Der zeitliche Aufwand ist für ihn auf