VöhringenDie Landesliga-Handballer des TV Reichenbach haben einen Start nach Maß in die neue Spielzeit hingelegt. Beim SC Vöhringen setzte sich das Team mit 32:29 (17:12) durch. Dabei sah es für den TVR zunächst nicht gut aus. Die Vöhringer erwischten den besseren Start und führten nach zwölf Minuten mit 7:3. Bis zur Pause kippte die Partie jedoch zugunsten des TVR. Erst glich Christoph Maile in der 17. Minute zum 8:8 für Reichenbach aus, dann setzten sich die Gäste auf 17:12 ab (30.). Im zweiten Durchgang dominierte Reichenbach die Partie. Zwischenzeitlich führte die Mannschaft beim Stand von 27:18 mit neun Toren (45.). Dass es am Ende noch einmal knapp