Göppingen – Das war ein Derby, wie es sich jeder Zuschauer wünscht: Über weite Strecken eng und bis zum Schluss spannend. Beim Aufeinandertreffen der Bundesliga-Handballerinnen des TV Nellingen mit dem Tabellensechsten Frisch Auf Göppingen war besonders in der ersten Hälfte offen, wer das Duell vor 1420 Zuschauern für sich entscheiden würde. Mit 28:31 (15:16) verloren die Hornets, die nun weiter auf Tabellenplatz elf stehen und mit 7:25 punktgleich mit der Neckarsulmer SU.

Von Karla Schairer

Los ging es mit einem Sieben-Meter-Hin-und-Her. Maxime Struijs verwandelte den Strafwurf zum ersten Tor für die Gastgeberinnen. Im Gegenzug war die starke Louisa Wolf beim Siebenmeter ebenfalls erfolgreich (2. Minute). Nach einem Treffer der Göppingerin Iris Guberinic und einem weiteren Strafwurf für Frisch Auf (Karin Weigelt/4.), traf wiederum Wolf per Strafwurf zum 2:3. Prudence Goergette Kinlend erhöhte zwar für die Göpperingerinnen auf 4:2, aber Wolf und Stefanie Schoeneberg drehten das Spiel innerhalb von drei Minuten mit drei Treffern zum 6:4 für die Nellingerinnen. Wie diese acht ersten Minuten gestaltete sich die ganze erste Hälfte. Die Nellingerinnen hatten einen Ticken die Nase vorn, aber Göppingen traf, holte den nie mehr als aus zwei Treffern bestehende Vorsprung der Hornets immer wieder auf. Eine doppelte Unterzahl ab der 18. Minute nutzten die Nellingerinnen nicht, um sich weiter abzusetzen. Und so wurde es am Ende der ersten Hälfte richtig knapp. Die Hornets hätten mit einer Führung in die Pause gehen können (15:13/28.), doch drei Treffer der Göppingerinnen Guberinic, Johanna Schindler und Petra Adamkova drehten es zu einem 16:15 für die Gastgeberinnen. So schnell kann es gehen.

In die zweite Hälfte erwischten die Nellingerinnen keinen guten Start. Die Göppingerinnen zogen auf 20:16 (38.) davon – TVN-Trainer Pascal Morgant nahm die Auszeit. Doch die Nellingerinnen kamen nicht zum Abschluss und durch die gegnerische Abwehr, die Göppingerinnen umso mehr. Massiver und körperlich überlegener wirkten sie als die Hornets. Der Vorsprung der Gastgeberinnen wuchs auf sieben Tore (24:17/44.). Die TVN-Frauen scheiterten an Torfrau Edit Lengyel, Anne Bocka musste auf der Gegenseite öfter hinter sich greifen. Beim 20:25 waren noch zehn Minuten zu spielen, aus Nellinger Sicht war noch alles drin, um den 28:26-Erfolg aus dem Hinspiel zu wiederholen. Schoeneberg verkürzte auf 21:25 (51.). Doch näher als an vier Tore Rückstand kamen die Nellingerinnen nicht mehr heran. Zunächst: Denn Isabel Tissekker und Tanja Padutsch verkürzten mit zwei Tempogegenstößen auf 28:30. Die Göppingerinnen hatten jedoch die Zeit auf ihrer Seite, 30 Sekunden reichten nicht mehr für einen Derbysieg der Hornets. 28:31 lautete der Endstand.