EsslingenHeiko Grimm muss schnell zum Bus. Ab zum Krafttraining. Davor und danach stehen Gespräche mit Spielern an. „So ein Trainingslager ist supereng getaktet“, sagt der Coach und lächelt freundlich. Die Handballer der MT Melsungen bereiten sich seit Anfang der Woche in Esslingen auf die am 25. August beginnende Bundesliga-Saison vor. Das an diesem Freitag beginnende Marktplatzturnier ist dafür „das passende Ende“, wie Grimm sagt. Nationalspieler Finn Lemke nickt: „Wir freuen uns darauf.“ Die Woche war hart genug. Los geht das Turnier für die Melsunger an diesem Freitag (20 Uhr) in der Neckartenzlinger Rundsporthalle gegen den Schweizer Meister