DenkendorfHandball-Landesligist TSV Denkendorf hat den TV Weilstetten II mit 36:27 (18:13) abgefertigt – die Leistung erinnerte dabei an den furiosen Saisonbeginn. „Es war zwar noch nicht ganz auf dem Niveau vom Spiel gegen die SG Ober-/Unterhausen, aber schon sehr nah dran“, sagte ein merklich zufriedener Trainer Ralf Wagner. „Wir hatten starke Torhüter und eine starke Abwehr, aber eigentlich hat mir jeden Position gefallen.“ Einziges kleines Manko: „Vielleicht hätten wir es in der ersten Hälfte noch ein wenig konsequenter spielen können und uns so früher deutlicher absetzen.“

Gegen Weilstetten lagen die Denkendorfer von der ersten bis zur