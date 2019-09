WolfschlugenDank einer starken Mannschaftsleistung zum Sieg: Handball-Württembergligist TSV Wolfschlugen besiegte die MTG Wangen mit 33:28 (19:9) und sorgte so für einen positiven Start in die neue Saison. „Das war eine sehr, sehr ordentliche Leistung gegen einen ziemlich unbequemen Gegner“, resümierte Wolfschlugens Abteilungsleiter Wolfgang Stoll. Für ihn war auch mitentscheidend, dass Wolfschlugen das Torhüterduell klar für sich entschied: „Ricardo Petruzzi hatte einen optimalen Tag erwischt. Schon in der ersten Hälfte hat er überragend gehalten.“

Aber auch der Rest der Mannschaft von Wolfschlugens Trainer Veit Wager zeigte von Anfang an eine