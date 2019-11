Wolfschlugen„Ich muss der Mannschaft ein großes Kompliment machen“, lobte Trainer Veit Wager vom TSV Wolfschlugen nach dem souveränen 32:24 (15:12)-Erfolg über den Tabellenzweiten der Handball-Württembergliga, der SG Lauterstein. „Der Schlüssel war unsere extrem gute Abwehr plus Torwart Sebastian Dunz“, so der Coach erleichtert. „Das 30:30 zuletzt beim Achten HSG Albstadt hat uns schon ziemlich geärgert, insofern war der Sieg gegen Lauterstein um so wichtiger.“ Wolfschlugen ist als Dritter weiter mit bei der Musik, hat nur noch zwei Punkte Rückstand auf Lauterstein und mit dem Sieg aktuell im direkten Vergleich die besseren Karten.

Aus einer