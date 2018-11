Hohenems„Uns war klar, dass wir alles geben mussten, um dort zu bestehen, doch die weite Fahrt hat sich gelohnt.“ Olaf Steinke, Trainer des Württembergligisten TSV Deizisau, ist zufrieden über den 28:24 (14:14)-Auswärtserfolg gegen den HC Hohenems. Die Österreicher kamen vor allem über ihren starken Rückraum. Damit kam der TSV nicht ganz zurecht und so konnte Deizisau trotz langer Führung in Hälfte eins nicht wegziehen. „Vor der Pause sind wir leicht ins Schwimmen gekommen“, meinte Steinke, der vor allem die technischen Fehler im Angriff und die Unaufmerksamkeiten in der Abwehr bedauerte. In Hälfte zwei bekam Deizisau dann „die Hand an den Ball“, auch