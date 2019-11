OppenweilerDer TV Plochingen muss den nächsten Rückschlag verkraften. Beim heimstarken HC Oppenweiler/Backnang unterlagen die Drittliga-Handballer mit 30:36 (14:20). Damit bleiben die Plochinger auch im siebten Spiel in Folge ohne Punkt und stehen somit auf dem vorletzten Tabellenplatz der 3. Liga. „Wir müssen einfach wieder dran glauben“, forderte TVP-Coach Michael Schwöbel nach der Niederlage. Schließlich kommen die 30 geworfenen Plochinger Tore nicht von irgendwo her. „Im Angriff haben wir durchaus die richtigen Lösungen gefunden“, so Schwöbel, „aber in der Abwehr haben wir von Anfang keinen keinen Zugriff bekommen“.

Die Plochinger erwischten