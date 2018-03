Ostfildern Mehr als sieben Monate hat Tanja Padutsch keinen Handball in der Hand gehabt. „In meinen Koffer hat keiner mehr gepasst, außerdem war so viel Harz am Ball“, sagt die 24-Jährige. „Ich habe sieben Monate keinen Ball geworfen.“ Seit dem 28. Januar ist die Rechtsaußen-Spielerin wieder zurück aus den USA, zurück bei den Bundesliga-Handballerinnen des TV Nellingen. Und wirft wieder.

Sieben Monate ohne Handball – das war für Padutsch zunächst nicht denkbar. Kurz vor dem Abflug im vergangenen Jahr wollte sie schon den Auslandsaufenthalt im Rahmen ihres Biologie-Studiums hinschmeißen, obwohl sie schon Visum, Flug und Uniplatz hatte. „Ich spiele