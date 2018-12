Esslingen„Wir haben gekämpft bis zum umfallen, doch am Ende ist uns die Kraft ausgegangen“. Jochen Maschhing, Trainer der SG Hegensberg/Liebersbronn, ist trotz der 28:33 (18:15)-Niederlage in der Handball-Württembergliga gegen den TSV Heiningen stolz auf die Leistung des Teams. Die SG kam gut ins Spiel und ließ sich auch nicht durch eine umstrittene Rote Karte gegen Lucas Schieche aus dem Konzept bringen. Nach der SG-Halbzeitführung kam Heiningen aber immer näher ran und glich in der 43. Minute zum 21:21 aus. Von da an entwickelte sich ein hoch spannendes Spiel. Erst kurz vor Schluss zog Heiningen mit drei Toren weg. „Wir haben Heiningen teilweise