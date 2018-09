GerhausenManchmal steht man als Trainer am Spielfeldrand und kann nicht verhindern, dass einer Mannschaft eine Partie aus den Fingern rinnt. So erging es Jochen Masching mit den von ihm betreuten Württembergliga-Handballern der SG Hegensberg/Liebersbronn. Die SG hatte sich zum Saisonauftakt fest einen Sieg vorgenommen – verlor beim TV Gerhausen am Ende aber sogar deutlich mit 22:30 (13:11).

„Wir haben eine Hälfte so gespielt, wie wir uns das vorgestellt haben – und eine so, wie wir uns das nicht vorgestellt haben“, erklärte Masching nüchtern – und hatte noch keine Erklärung für den Einbruch nach der Pause, als die SG noch mit 13:11 geführt hatte.