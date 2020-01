EsslingenDas war überhaupt nicht gut“ – so lautete das Urteil von Handballtrainer Sinisa Mitranic von Württembergligist SG Hegensberg/Liebersbronn nach der deutlichen 26:32 (14:16)-Niederlage gegen den SKV Unterensingen. Seine Spieler hätten zu unkonzentriert und zu undiszipliniert agiert – so könne man kein Spiel gewinnen. „Seit der Vorbereitung arbeiten wir an einem Konzept. Irgendwann muss man halt mal anfangen, das auch im Spiel umzusetzen“, kritisierte Mitranic weiter.

Dabei hatten die Gastgeber noch bis Anfang der zweiten Hälfte gut mitgehalten: Erst ab dem 17:18 (34.) aus Sicht der SG ging es abwärts. Der Heimmannschaft unterliefen viele