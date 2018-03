Heiningen Handball-Württembergligist SG Hegensberg/Liebersbronn hat seine Auswärtspartie beim TSV Heiningen mit 18:31 (10:14) verloren. Damit ist die Spielgemeinschaft seit acht Begegnungen ohne Sieg und steht auf dem neunten Tabellenplatz. Der favorisierte Gastgeber ging von Beginn an in Führung, aber Hegensberg/Liebersbronn ließ sich nicht abschütteln und stellte den Tabellenzweiten in der Offensive immer wieder vor Probleme. Fehlwürfe und technische Fehler brachten die Gäste aber immer wieder um ihren Lohn, sodass der Rückstand nicht aufgeholt werden konnte.

