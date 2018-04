WolfschlugenTrainer Jochen Masching von der SG Hegensberg/Liebersbronn schlug nach der deutlichen 25:31 (15:13)-Niederlage beim TSV Wolfschlugen versöhnliche Töne an: „Auch wenn sechs Tore Unterschied zu viel sind – hier müssen wir nicht gewinnen.“ Nach zwei Aufstiegen in Folge sind die Berghandballer in der Württembergliga auf dem Boden der Tatsachen angekommen. „Nach einer guten Vorrunde haben wir in der Rückrunde einiges an Lehrgeld bezahlen müssen“, sagte Masching. In Sachen Klassenverbleib macht sich der Coach aber dennoch keine größeren Sorgen: „Ich denke, wir brauchen noch vier Punkte, und das bekommen wir auch hin. Jetzt kommen die Gegner, die