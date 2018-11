Esslingen „Es war sicher kein hochklassiges Spiel , doch am Ende zählen die zwei Punkte“. Jochen Masching, Trainer von der SG Hegensberg/Liebersbronn ist „glücklich“ über den 29:24 (11:11)-Heimerfolg in der Württembergliga gegen die SG Herbrechtingen/Bolheim. „Man hat beiden Teams angemerkt, dass sie müssen“, erklärte Masching, der zunächst einen guten Start seines Team sah. Doch absetzen konnte sich Hegensberg/Liebersbronn nicht. Zu sehr war das Spiel durch Unkonzentriertheiten und Fehler auf beiden Seiten bestimmt. Nach der Halbzeit schien es dann, als könnte Hegensberg/Liebersbronn wegziehen, doch selbst ein Sechs-Tore-Vorsprung in der 41. Minute gab