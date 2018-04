DeizisauDen Handballerinnen der SG Hegensberg-Liebersbronn steht in der Württembergliga am kommenden Sonntag (15 Uhr) ein spannendes Saisonfinale bevor. Beim TSV Köngen geht es darum, wer von beiden Teams in die Abstiegsrelegation muss. Am Sonntag unterlag die SG beim Tabellenachten HSG Deizisau-Denkendorf mit 26:30 (15:17). „Es war hart umkämpft, und jetzt wird die Partie in Köngen zum absoluten Endspiel“, sagte SG-Trainerin Silke Zindorf nach der Niederlage. „Wir hatten letztlich den etwas längeren Atmen“, sagte HSG-Trainer Markus Kuschke, der zusammen mit seinem Kollegen Steffen Irmer-Giffoni auch in der kommenden Saison Deizisau-Denkendorf