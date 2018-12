Sandweier (red) - Die Handballer des TSV Wolfschlugen haben in der Baden-Württemberg Oberliga beim TV Sandweier eine vermeidbare 26:28 (14:15)-Niederlage kassiert und stehen damit mit 14 Punkten auf Platz neun in der Tabelle. Gestern am späten Abend gab der Verein bekannt, dass Trainer Lars Schwend den Verein „aus persönlichen Gründen“ um Auflösung seines Vertrages zum Jahresende gebeten hat. „Die Abteilungsleitung muss diese Tatsache erst aufarbeiten. Gemeinsame Gespräche finden am Montag und Dienstag mit der Mannschaft und den verantwortlichen Funktionären statt“, teilte Abteilungsleiter Wolfgang Stoll mit.

Gegen Sandweier begann