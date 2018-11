EsslingenIn der männlichen A-Jugend unterlagen die Bundesliga-Handballer der

JANO Filder nach gutem Beginn beim TuS Schutterwald mit 23:26, die JSG Deizisau/Denkendorf verdiente sich dagegen bei der HSG Fridingen/Mühlheim die ersten Punkte in der Württemberg Oberliga. Die weibliche A-Jugend der SG Untere Fils verlor aufgrund einer schwachen ersten Hälfte in Metzingen. In der weiblichen

C-Jugend gewann der TV Nellingen das Derby gegen die JSG Deizisau/Denkendorf.

Männliche Jugend A-Jugend – Bundesliga

TuS Schutterwald – JANO Filder 26:23

Die Filder-Falken begannen in Schutterwald gut und führten