Schlechtestes Saisonspiel des TV Plochingen

Der Handball-Drittligist verliert gegen den TV Hochdorf mit 26:29

In den beiden Derbys des Abends gewinnt die HSG Ostfildern in der Württembergliga überraschend mit 35:29 gegen den TSV Deizisau, in der Landesliga siegt der TSV Köngen mit 31:29 beim TSV Denkendorf.