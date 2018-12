Rückschlag für Team Esslingen

Der Handball-Bezirksligist verliert gegen den TSV Wolfschlugen II mit 23:29

Esslingen (ci) - Das Team Esslingen hat in der Handball-Bezirksliga überraschend in Wolfschlugen verloren. Plochingen gewann in letzter Sekunde beim TSV Owen. In der Kreisliga A siegt das Team Esslingen II im Derby bei der SG.